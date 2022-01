Vivo Y01: un nuovo medio-gamma si affaccia in Europa

Dopo il lancio degli smartphone Vivo V23 e V23 Pro, i primi a montare una tecnologia che permette al telaio di cambiare colore quando colpito dalla luce solare, in queste ore un inedito leak su Vivo Y01 svela le specifiche e il prezzo di vendita in Europa del nuovo smartphone economico di Vivo.

Ecco le specifiche e il prezzo di Vivo Y01

Secondo le informazioni pubblicate in rete, Vivo Y01 monterà un pannello IPS LCD da 6.51 pollici a risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con fotocamera frontale da 5 MP nascosta all'interno di un notch a goccia, come si vuole per gli smartphone Android entry level. I render svelano che il tasto di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume sono inseriti sul lato destro, mentre sotto la scocca in plastica è attesa una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 10 W.

Per quanto riguarda l'hardware, invece, il device dovrebbe montare 3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno, mentre come OS è atteso invece Android 11 Go Edition con la personalizzazione FuntouchOS 11.1. La multimedialità fa affidamento a una fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2 e un sensore macro da 2 MP, mentre lato connettività si parla del supporto Dual SIM, una porta microUSB, Bluetooth 5.o, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e jack audio da 3.5 mm.

Considerando le specifiche tecniche, il prezzo di vendita in Europa è atteso attorno ai 100-200 euro.