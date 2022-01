Vivo V23 vi farà cambiare idea sul vostro smartphone

I nuovi Vivo V23 e V23 Pro non solo rappresentano la scelta ideale per chi investe molto tempo in foto selfie e vuole apparire sempre al top, ma dispongono anche di una tecnologia esclusiva che permette al telaio posteriore di cambiare colore quando colpito dai raggi del Sole. Sì, avete capito bene. Se la colorazione del vostro device resta pressapoco identica, a eccezione di quei modelli muniti di una scocca con una trama particolare, la serie Vivo V23 può invece contare su un telaio “vivo” in grado di mutare colore quando colpito dai raggi della nostra stella.

Il telaio di Vivo V23 e V23 Pro cambia colore se colpito dal Sole

Infatti, come sottolinea Vivo, la compagnia ha investito due anni per realizzare una tecnologia in grado di virare tonalità in seguito al contatto con i raggi solari. Nello specifico il modello con la tonalità Sunshine Gold passa dal giallo oro al verde acqua a seguito di una esposizione ai raggi solari superiore ai 30 secondi, come viene mostrato nell'immagine sottostante.

La serie Vivo V23 può contare su un display da 6.44 e 6.56 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e sensore di impronte integrato, 8/12 GB di RAM LPDDR4x e i processori MediaTek Dimensity 920 e Dimensity 1200. Al momento sarà esclusiva del mercato sud-est asiatico prima di arrivare anche in Europa e quindi in Italia.

Cosa ne pensate della particolarità del telaio di Vivo V23?