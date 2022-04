Vivo X80 e X80 Pro+, Geekbench conferma due SoC diversi ma potenti

A seguito dell’arrivo di Vivo X Note, Vivo X Fold e Vivo Pad, sappiamo che il colosso cinese ha in cantiere anche il rilascio della serie Vivo X80: in queste ore i modelli X80 e X80 Pro+ sono stati scovati su Geekbench con due processori di fascia alta differenti ma egualmente molto potenti.

Entrando nel dettaglio, scopriamo che Vivo X80 sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9000 mentre il modello X80 Pro+ si affiderà a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; alcune indiscrezioni indicano che il processore di Qualcomm sarà presente anche sul modello Vivo X80 Pro, ma attendiamo ulteriori conferme in merito.

Geekbench conferma i SoC di alto livello su Vivo X80 e Vivo X80 Pro+

Vivo X80 ha raggiunto un punteggio in single core e multi core rispettivamente di 937 e 3313: il device sarà accompagnato da Android 12 e supporterà fino a un massimo di 12 GB LPDDR5; le specifiche che si aspetta da un device chiaramente di fascia alta. Per quanto riguarda la scheda tecnica completa, i rumor degli ultimi giorni indicano che sarà presente un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una fotocamera punch hole, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e una fotocamera tripla così costituita: un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore per foto ritratto da 12 MP con zoom ottico 2x.

Passando al modello Vivo X80 Pro+, in questo caso dovremo aspettarci un display AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0, fotocamera punch hole e sensore di impronte integrato. Posteriormente è attesa una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 50 MP, uno secondario da 48 MP e altri due da 50 MP.

La serie Vivo X80 è attesa al lancio questa settimana: restate sintonizzati per scoprire le ultime novità sui nuovi top di gamma.