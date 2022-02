Vivo NEX 5 svelato in un concept: il design è da brividi

Prendendo in considerazione tutti i rumor relativi a Vivo NEX 5 pubblicati in rete in queste ultime ore, sono stati realizzati una serie di render concept che svelano il probabile design del nuovo top di gamma in arrivo durante la prima metà di quest'anno. Come sappiamo sono ormai diversi anni che Vivo non rinnova la serie NEX – l'ultimo modello è stato presentato due anni fa -, ma il Vice Presidente Hu Baishan ha più volte confermato che la compagnia tornerà a presentare un nuovo device NEX all'anno.

Cosa ne pensate del design di Vivo NEX 5 ripreso da questi render concept?

Il concept ruota attorno al design frontale di Vivo X70 Pro Plus: sembra che Vivo NEX 5 possa utilizzare lo stesso pannello AMOLED Samsung E5 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, tecnologia LTPO e una leggera curvatura lungo i lati lunghi. Sotto il telaio è atteso il nuovo processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, probabilmente nella configurazione 8/12 + 256/512 GB.

Con ogni probabilità Vivo NEX 5 monterà una batteria da 4500/5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Super Flash a 80 W, mentre posteriormente è attesa una fotocamera quadrupla con sensore principale, sensore ultra grandangolare, sensore macro e sensore periscopico. Non ci sono indicazioni circa la versione del sistema operativo, ma è piuttosto lecito presumere che si tratterà di Android 12.

Sebbene si tratti di una serie di render nati dall'immaginazione, c'è un'alta probabilità che lo smartphone arriverà sul mercato con questo design: cosa ne pensate?