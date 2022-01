Vivo NEX 5 è lo smartphone che viene dal futuro

Mentre Vivo X70 Pro non teme assolutamente il confronto con la fotocamera di iPhone 13, un inedito leak pubblicato dal sempre ben informato Digital Chat Station mette in luce le probabili specifiche tecniche del display Vivo NEX 5. Il device protagonista di alcuni leak lo scorso anno, torna nuovamente alla ribalta dopo alcuni mesi di silenzio e lo fa mettendo in luce caratteristiche che dipingono i contorni di uno smartphone dal forte sapore premium.

Le specifiche leak del display di Vivo NEX 5 dipingono un device dal forte sapore premium

Secondo Digital Chat Station, infatti, Vivo NEX 5 sarà il primo smartphone munito del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a godere di un sensore periscopico con zoom 5x; il colosso cinese avrebbe stretto una collaborazione con Zeiss per quanto riguarda le lenti fotografiche del telefono.

Con molta probabilità Vivo NEX 5 monterà un generoso display da 7 pollici curvo su tutti e quattro i lati e con la fotocamera sotto il display, garantirà una ricarica wireless rapida a 50 W e molto probabilmente anche la certificazione per l'impermeabilità ai liquidi. Non è ancora chiaro quali saranno le ulteriori specifiche tecniche del device o la roadmap di lancio della compagnia, ma secondo Digital Chat Station l'azienda è intenzionata a sbalordire il pubblico con un device al top sotto ogni punto di vista.