Vivo mette a disposizione la sua tecnologia per la eSerie A Tim 2022

Vivo e la eSerie A TIM 2022 ancora insieme grazie a una rinnovata partnership del famoso brand di smartphone al fianco del campionato esport ufficiale di Lega Serie A. Vivo, che si conferma Mobile Partner e Offical Smartphone della eSerie A TIM, mette a disposizione la sua tecnologia per i player accomunati dalla passione del gaming e del calcio; a tal proposito, gli utenti potranno sfruttare le caratteristiche fotografiche di alto livello di Vivo V21 5G e Vivo X60 Pro per catturare contenuti esclusivi “behind the scene“.

Vivo è il main partner della eSerie A TIM 2022

“La eSerie A TIM è un campionato rivolto al futuro, emozionante e coinvolgente nel quale l’elevato standard della competizione deve essere sempre seguito dall’eccellenza delle tecnologie e dei partner che la accompagnano – dichiara Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director di Lega Serie A. Siamo estremamente lieti di proseguire anche per questa stagione la collaborazione con vivo, brand che incarna perfettamente questi principi, con il quale racconteremo storie di innovazione in tutte le fasi della eSerie A TIM, che siamo certi appassionerà ancora di più i tanti fan del torneo e in particolare le generazioni più giovani.”

La partnership sarà attiva in tutte le fasi della competizione, sin dall'Online Qulifiers arrivando fino alle Final Eight. “La partnership dello scorso anno è stata un successo e siamo soddisfatti di essere nuovamente a fianco della eSerie A TIM 2022 per tutto il campionato. Tecnologia all’avanguardia, innovazione e attenzione costante alle novità e ai nuovi trend sono parte integrante del nostro approccio sia nella progettazione di nuovi prodotti sia nella scelta dei partner – sottolinea Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing e Retail di vivo Italia. Crediamo che il mondo degli e-sport rappresenti il connubio perfetto tra il mondo dello sport e quello della tecnologia e vivo, in quanto brand con una notevole esperienza in entrambi gli ambiti, non poteva non essere della partita“.

I prodotti Vivo saranno presenti durante le competizioni e saranno utilizzati in prima persona da giocatori, influencer e ospiti.