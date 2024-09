VIVO batte Google e Samsung: arriva Android 15 sui suoi device

Un gran sorpasso in curva quello di VIVO che raggiunge il traguardo anticipando Google e Samsung con Android 15. Infatti, il noto brand di smartphone che uniscono qualità e grande risparmio, ha già lanciato la versione stabile di Android 15 sui suoi device. Una buona notizia per tutti coloro che possiedono uno smartphone di questo produttore.

Abbiamo appreso questa novità da X su un post di Ishan Agarwal che ha annunciato con sorpresa la disponibilità di FuntouchOS 15 sul suo VIVO X Fold 13 con aggiornamento ad Android 15: “Il mio vivo X Fold3 Pro ha appena ricevuto l’aggiornamento Android 15. È pazzesco come Vivo sia il primo grande marchio a lanciare questa funzionalità sui suoi flagship. Nemmeno Google Pixel ha ancora un aggiornamento stabile. Spero in un’esperienza altrettanto positiva con FuntouchOS 15. Buon lavoro“.

Ufficialmente, la data di uscita dell’aggiornamento di FontouchOS 15, basato su Android 15, era prevista per il 30 settembre 2024. Con grande sorpresa però VIVO ha deciso di anticipare visto che alcuni utenti hanno già disponibile il nuovo update. Uno “smacco” per Google e Samsung, visto il ritardo nel rendere disponibile Android 15 sui Pixel e sui top di gamma del colosso sudcoreano.

VIVO: tante novità con FountouchOS 15 basato su Android 15

L’arrivo anticipato di FountouchOS 15, basato su Android 15, porta con sé tante novità per i dispositivi VIVO. Anche questo brand ha deciso di inserire funzionalità interessanti legate all’Intelligenza Artificiale come AI Eraser in Gallery e la Live Transcribe. Quest’ultima permette agli utenti di tradurre in tempo reale le conversazioni.

Oltre a queste novità segnaliamo anche che è ora disponibile anche la connettività satellitare e la condivisione parziale dello schermo. Al momento non sappiamo perché VIVO abbia deciso di anticipare gli aggiornamenti a FountouchOS 15, basato su Android 15. Comunque la versione stabile verrà rilasciata gradualmente nei prossimi giorni come promesso, il 30 settembre 2024.

In merito a Samsung ancora non abbiamo notizie ufficiali. Invece, per quanto riguarda i Pixel, Android 15 dovrebbe arrivare per metà ottobre.