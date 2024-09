Brutte notizie per chi ha un Pixel: Android 15 potrebbe tardare più del previsto

Ci sono brutte notizie per i possessori di un Google Pixel: sembra proprio che l’aggiornamento ad Android 15 potrebbe tardare più del previsto. Non sono per nulla contenti gli utenti che ora vedono i possessori di iPhone godersi il nuovo iOS 18 e loro ancora in attesa delle ultime novità del sistema operativo del robottino verde.

Ha fatto discutere il lancio dei Pixel 9 ancora con Android 14. Trovi i nuovi smartphone di Google in offerta su Amazon se vuoi approfittare di buoni sconti e di tutta l’Intelligenza Artificiale di Gemini messa a disposizione su questi smartphone.

Nonostante le novità introdotte dalla Google IA gli appassionati stanno ancora aspettando il nuovo sistema operativo che integrerà novità e funzionalità interessanti. Ma quando verrà realmente rilasciato Android 15 sui Pixel da Google?

Android 15: ecco la data di rilascio sui Pixel

Secondo AndroidHeadlines, il nuovo sistema operativo del robottino verde, Android 15, dovrebbe essere distribuito sui vari Pixel da Google il 15 ottobre 2024. Quest’anno non sarà di lunedì perché cade la festa del Columbus Day negli Stati Uniti e quindi sono tutti in ferie.

Speriamo almeno che Google sfrutti al massimo questo ritardo per risolvere vari bug e presentare una versione stabile e definita del suo nuovo sistema operativo. Ritardo o no, non tutti i Google Pixel riceveranno Android 15. Vediamo quindi quali sono gli smartphone prediletti.

I primi Pixel a ricevere l’aggiornamento saranno quelli dotati del processore Tensor. Quindi dai Pixel 6 in poi. Per quanto riguarda gli altri brand ancora non ci sono voci ufficiali o date precise.

Samsung dovrà prima rilasciare One UI 7.0, in programma per lo scorso luglio, ma rimandata a data da stabilirsi. Invece, OnePlus dovrebbe rendere disponibile la versione beta di OxygenOS 15 entro l’inizio di ottobre.

Insomma, c’è da attendere ancora un po’ prima di poter vedere tutte le novità di Android 15 dal vivo. Un’attesa che speriamo almeno sia ripagata da un “buon prodotto”.