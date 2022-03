Very Special: PROMO con 130GB a soli 7,99€ al mese

Oltre alla Very 9,99 ed alla sempreverde Very 4,99 che abbiamo visto nelle scorse ore, il gestore virtuale del Gruppo CK Hutchison ha rilanciato una delle sue promozioni più richieste.

Stiamo parlando della Very Special, disponibile da OGGI anche ONLINE a meno di 8 euro al mese e con 130GB. Questa tariffa è valida però solo provenendo da determinati operatori virtuali che vedremo dopo.

Attualmente, la promozione è attivabile solo fino al 4 Aprile 2022, salvo eventuali proroghe.

Very Special: ecco il ritorno della PROMO tanto ambita!

Questa promozione offre 130 Giga di internet sempre con una velocità massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali ed SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore mobile italiano. Tutto questo è disponibile ad un costo mensile pari a 7,99 euro con rinnovo su credito residuo.

Come da tradizione, è possibile richiedere in fase d'acquisto la eSIM oppure scegliere la SIM standard. Inoltre, nel costo mensile troviamo anche 5,3 Giga di traffico utilizzabili in roaming per navigare quando ci si trova in Unione Europea.

Ricapitolando, questa tariffa davvero molto interessante è disponibile ONLINE solo in portabilità da alcuni MVNO. I virtuali compatibili con la PROMO sono: BT Enia, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Anche questa offerta proprio come tutte quelle proposte da Very Mobile non prevede vincoli contrattuali ed è disponibile solo per un limitato periodo di tempo.

Costi ed altro

La promozione Very Special a meno di 8 euro mensili che abbiamo visto oggi è attivabile tramite questo link senza costi di attivazione. Inoltre, la scheda SIM e la spedizione sono entrambi GRATUITE.