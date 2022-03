Very Mobile: ritorna la PROMO a 4,99€, pare

Very Mobile ha deciso di rispolverare la sua promozione di lancio a meno di 5 euro al mese, disponibile in queste ore solo nei Punti Vendita Very di determinate regioni italiane.

Fra poco, dunque, vediamo tutti i dettagli della Promo Local attivabile richiedendo la portabilità del proprio numero da specifici operatori.

Very Mobile: ritorna la promo a 4,99€

Quest'offerta proposta parecchi mesi fa con il lancio del second brand di WINDTRE offre minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i gestori e 30 Giga di traffico dati in 4G al prezzo incredibile di 4,99 euro ogni mese con rinnovo mensile su credito residuo. La velocità massima in download ed upload per quanto concerne VeryMobile è pari a 30 Mbps.

La tariffa in questione è attivabile solo in determinate regioni italiane come Promo Local ed è valida solo provenendo Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce e altri gestori virtuali. Tra la lista di questi MVNO sono di fatto esclusi Kena Mobile, ho.mobile, Spusu, Vodafone, TIM, WindTre ed Iliad.

La promozione in questione è disponibile per ora solo nei Punti Vendita abilitati di queste regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia. Non è quindi al momento possibile richiedere l'attivazione di questa tariffa ONLINE.

Very 4,99 ha anche a disposizione ben 3,3 Giga da utilizzare in roaming nei Paesi dell'Unione Europea. Anche questa tariffa low-cost offre la possibilità di rinnovare in anticipo la tariffa in caso di esaurimento del traffico, grazie al servizio “Rinnova Ora”.

Come da tradizione Very, inoltre, non viene applicato nessun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

Questa promozione disponibile in edizione limitata non prevede alcun contributo di attivazione iniziale. L'unico costo da sostenere dei vari Negozi Very è di soli 5 euro per la SIM.

Attualmente, come detto, non è richiedibile ONLINE ed è attivabile soltanto nelle 5 Regioni italiane indicate sopra.