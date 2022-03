PROMO Very 220GB a 9,99€ anche per NUOVI NUMERI

La promo che vedremo oggi è la Very 220GB attivabile da qualche ora con un bundle voce e dati davvero interessante ed ad un prezzo davvero concorrenziale per quello che offre. La tariffa del virtuale di WINDTRE è un'offerta con una valanga di Giga e che può essere utilizzata anche come SIM Dati.

A differenza delle precedenti versioni, questa volta è possibile oltre che portare il proprio numero da specifici gestori virtuali anche attivare una nuova numerazione.

Fra poco, vedremo assieme la differenza tra le due modalità. Infatti, per chi vuole avere una nuova SIM è previsto un contributo iniziale, cosa che invece non c'è per chi passa da alcuni MVNO.

PROMO Very 220GB: i dettagli

La promo in questione prevede un bundle dati con 220 Giga in 4G con 30 Mbps in download ed in upload di velocità massima su rete WINDTRE, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore presente nel territorio nazionale e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese SENZA VINCOLI. La tariffa prevede il rinnovo su credito residuo.

Nel canone inferiore ai 10 euro mensili ci sono anche 6,6 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming in tutt'Europa. Inoltre, troviamo anche i servizi di reperibilità RingMe e Ti ho Cercato, la navigazione in modalità hotspot gratuita ed il servizio Riparti.

La promo, come abbiamo detto, è disponibile anche per NUOVI NUMERI oppure provenendo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile. Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Nuovo numero o portabilità?

Per quanto concerne le richieste di cambio gestore è previsto un bonus di 5 euro di ricarica omaggio e l'attivazione gratuita. Mentre, per chi richiede un nuovo numero è previsto un contributo iniziale di 9,99€.