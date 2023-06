Quest'anno le vacanze prenotale con NordVPN

Stai pensando alle tue prossime vacanze? Qualche giorno di riposo questa estate te lo devi prendere. Perché spendere di più quando, con alcuni piccoli accorgimenti, puoi risparmiare notevolmente? Prima di prenotarle attiva NordVPN sul tuo dispositivo. Grazie a questa VPN hai la possibilità di pagare meno accedendo a listini più economici.

Se ancora non lo sai, grazie a questo provider è possibile modificare la tua posizione virtuale. Si tratta di una funzionalità fantastica sotto molti aspetti. Innanzitutto nasce per offrire maggiore sicurezza in modo tale che le tue informazioni non siano accessibili da terzi. Da qui in poi ci sono molte applicazioni vantaggiose.

Ad esempio, scegliere un Paese in cui il costo della vita e il potere di acquisto sono bassi. Questo permette di attingere a listini prezzi vantaggiosi e più economici rispetto a quelli offerti se la tua posizione visibile online dai siti internet fosse quella reale. Come mai? Semplicemente perché parecchi eCommerce applicano prezzi dedicati ad aree geografiche o a utenti. Come combattere il Price Steering con NordVPN?

NordVPN: le vacanze ti costeranno meno

Attiva NordVPN e comincia a risparmiare oggi stesso sui tuoi acquisti. Perché pagare un biglietto aereo di più quando, con questa VPN, puoi risparmiare parecchi euro? Per ottenere questo vantaggio devi avviare l’applicazione ufficiale compatibile con tutti i sistemi operativi e i dispositivi. Dopodiché devi entrare nella sezione server e selezionare quello posizionato nel Paese più conveniente per quello che devi acquistare.

Solitamente si consiglia di provare a fare dei preventivi selezionando server in Albania, Bulgaria, Ecuador, India, Macedonia, Polonia, Venezuela. Lì il potere di acquisto è minore, per questo i prezzi sono più bassi in modo da toccare un bacino di utenza maggiore, altrimenti impossibile. Una volta selezionato uno di questi Paesi sei pronto per attivare la VPN e acquistare biglietti aerei, noleggiare auto e prenotare vacanze a prezzi speciali.

