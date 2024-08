Unieuro Tech Collection: le 5 offerte top del nuovo volantino

Il nuovo volantino Unieuro Tech Collection offre numerose interessanti offerte su un’ampia selezione di prodotti. Inoltre, sulla quasi totalità degli articoli è possibile beneficiare della consegna gratuita al proprio domicilio e del pagamento in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Per aiutarvi a scegliere gli articoli migliori, in particolare dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo e dello sconto reale rispetto al prezzo consigliato, qui sotto trovate una selezione di cinque prodotti. Per il settore telefonia, abbiamo selezionato il nuovo Apple Watch Series 9 e l’ottimo tablet Tab M10 Gen 3 di Lenovo. Per quanto riguarda la casa invece, la scelta è ricaduta su uno Smart TV TCL da 55 pollici a meno di 350 euro, sull’oggetto dei desideri Dyson Cool (una vera salvezza nelle giornate più calde), e sulla lavatrice Hotpoint Active 40, in offerta a un prezzo inferiore perfino ai 300 euro.

Tutte le altre offerte, invece, le trovate su questa pagina del sito ufficiale Unieuro.

5 offerte da non perdere del volantino Unieuro Tech Collection

