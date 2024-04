Unieuro SVENDE il monitor da GAMING Samsung da 27", costa 100€ in meno

La grande sorpresa di oggi arriva da Unieuro che sul suo sito ufficiale mette in vendita in sconto di 100 € il fantastico monitor Odyssey G3 di Samsung. Questo prodotto, che vede nella versatilità il suo punto di forza in quanto è perfetto sia per chi ama il gaming che per coloro che hanno bisogno di un’esperienza di lavoro ottimale, è disponibile anche in tre rate.

Il suo prezzo oggi è di 189 € anziché di 299,90 € ma chi vuole dilazionare il pagamento, può farlo con Klarna o PayPal a 63 € al mese. Il tutto senza busta paga ed interessi.

Il monitor di Samsung che tutti vogliono è questo Odyssey G3, Unieuro lo regala

Non è un mistero il fatto che Samsung sia tra i leader assoluti per quanto riguarda la produzione di monitor performanti. Con questo Odyssey G3 l’azienda sudcoreana si è superata, rendendo disponibile un prodotto di altissimo livello ad un prezzo accessibile. Ad accentuare ancor di più questo aspetto ci ha pensato Unieuro con il suo sconto.

Per quanto riguarda le caratteristiche del monitor, siamo di fronte ad un pannello strepitoso, un’unità da 27″ di ampiezza che vanta una risoluzione in full HD a 1920 × 1080 pixel. Il tempo di risposta è pari ad 1 ms ed è questo il vero punto di forza: tutto risulta super fluido e preciso, proprio come se si stesse guardando un’azione dal vivo.

L’Odyssey G3 di Samsung inoltre con la sua frequenza da 165 Hz è fenomenale soprattutto nel gaming, consentendo ai giocatori di arrivare sempre per primi in ogni fase di gioco. L’esperienza viene resa inoltre ancor più fluida grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva di AMD con il FreeSync Premium. Tutti i lag sono praticamente annullati.

Uno dei punti di forza in assoluto è certamente l’estetica di questo monitor, basata su un design senza cornici su tre lati. Questa configurazione inoltre consente di allineare insieme due monitor avendo una continuità pazzesca.

Unieuro garantisce a tutti un prezzo di vendita scontato proprio oggi di 100 €. Il prezzo da pagare è di 189 € o, se si scelgono PayPal e Klarna, di 63 € al mese in tre rate senza interessi e busta paga.