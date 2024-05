Monitor da gaming AOC da 24" in offerta: QHD, 165Hz, tempo di risposta 1ms

L’AOC Gaming Q24G2A è un monitor da 24 pollici con risoluzione QHD (1440p) progettato per offrire prestazioni elevate nel gaming. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante: con lo sconto del 22%, lo paghi 179,00€ invece di 229,00€!

Dotato di un elevato refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta rapido di 1 ms (MPRT), questo monitor riduce efficacemente il motion blur e il ghosting nei giochi ad alta velocità, rendendolo una scelta solida per il gaming competitivo.

Il pannello IPS del monitor offre ampi angoli di visione di 178°/178° e una buona accuratezza del colore. Il monitor copre il 100% dello spazio colore sRGB e l’82% dello spazio DCI-P3, risultando abbastanza adeguato per il gaming e l’uso multimediale generale, anche se non è il più vibrante tra i display da gioco. La luminosità massima del pannello raggiunge i 377 cd/m², sufficiente per diverse condizioni di illuminazione.

Il Q24G2A è compatibile sia con la tecnologia G-Sync di NVIDIA che con la FreeSync di AMD, garantendo un gameplay fluido senza strappi o scatti su diverse piattaforme hardware. Il monitor supporta anche vari settaggi di overdrive, permettendo agli utenti di affinare i tempi di risposta e l’overshoot secondo le loro preferenze e necessità di gioco.

Dal punto di vista del design, il monitor è caratterizzato da cornici sottili, rendendolo adatto per configurazioni multi-monitor.