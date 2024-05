Monitor da gaming BenQ Mobiuz in offerta: perfetto per PS5 e Xbox Series X

Il monitor BenQ MOBIUZ EX240N si distingue nel segmento dei monitor da gaming per le sue performance formidabili: offre caratteristiche adatte sia ai giocatori casual che agli appassionati di eSport. Insomma: non importa che tu cerchi un monitor per trarre il meglio da esperienze single player come Baldur’s Gate o per sbaragliare gli avversari su Warzone: questo monitor è perfetto in entrambi i casi.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo fenomenale: lo paghi solo 129,99€ invece di 189,99€ (è uno sconto del 31%).

Il design del BenQ MOBIUZ EX240N è sia esteticamente gradevole che funzionale, con una qualità costruttiva che viene apprezzata dagli utenti. Il monitor utilizza un pannello VA che offre colori vividi e ottima luminosità, particolarmente vantaggioso nei giochi con scene scure o molto luminose.

Tra le caratteristiche aggiuntive e di estrema utilità, spiccano gli altoparlanti integrati di sorprendente qualità sonora e l’hub USB, che aggiungono valore al prodotto.

In termini di connettività, il BenQ MOBIUZ EX240N supporta FreeSync di AMD per un gioco senza strappi e include anche porte HDMI 2.0, rendendolo una buona opzione per il gaming ad alta frequenza di aggiornamento su console come Xbox Series X/S e PS5, che possono sfruttare 120 Hz attraverso queste connessioni​.

Il BenQ MOBIUZ EX240N è molto raccomandato per chi cerca un monitor da gaming performpante senza spendere una fortuna. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un ottimo prezzo!