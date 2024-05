Sai che questo splendido monitor FullHD Samsung costa solo 99€?

Il monitor Samsung S31C, disponibile oggi ad un prezzo super conveniente, offre un’esperienza visiva straordinaria con immagini nitide e colori incredibilmente realistici, perfetti anche per le tue sessioni di gioco. Con un pannello in formato 16:9, una diagonale da 24 pollici ed una risoluzione di 1920×1080 pixel (FullHD), questo display è consigliato per qualsiasi tipo di utilizzo, con cornici ultra sottili che massimizzano lo spazio a disposizione per ogni contenuto.

Questa è un’opportunità da cogliere al volo, quindi non perdere tempo: fai il tuo acquisto su Amazon ad un prezzo speciale di soli 99 euro anziché 109 euro, grazie a uno sconto del 10% ormai in scadenza.

Prezzo in calo per il monitor FHD Samsung S31C

Il design minimalista e la cornice quasi invisibile sui tre lati conferiscono un tocco contemporaneo e ordinato al tuo spazio di lavoro. Con la configurazione multischermo, i monitor sembrano fondersi, offrendo una visione fluida e senza interruzioni. Grazie al pannello IPS, ogni pollice di schermo mantiene la luminosità e la chiarezza dei colori. Anche su uno schermo così ampio, le sfumature e le tonalità sono impeccabili da ogni angolazione.

Se sei un appassionato di intrattenimento, la tecnologia AMD FreeSync garantisce una sincronizzazione perfetta tra monitor e scheda grafica, eliminando il fastidioso fenomeno del tearing delle immagini durante le sessioni di gioco. Le scene d’azione rimangono fluide e nitide grazie alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Inoltre, con la modalità Gioco ottimizzata, sarai sempre un passo avanti agli avversari.

Per il benessere dei tuoi occhi, la tecnologia di riduzione dell’affaticamento oculare certificata da TUV assicura un comfort visivo eccezionale, riducendo al minimo i fastidiosi sfarfallii e limitando l’emissione di luce blu. Infine, i monitor Samsung sono certificati a livello globale per la loro efficienza energetica ed offrono la modalità Eco Saving Plus per un utilizzo più sostenibile.

Non esitare ed salva nel carrello il tuo monitor FullHD Samsung S31C, prima che le scorte si esauriscano: arriverà a casa in tempi record e senza costi di spedizione.