Monitor da gaming MSI da 24" in offerta: oggi è tuo a 139,99€

Il monitor MSI G255PF E2 è un’opzione solida per i giocatori che cercano un monitor da gaming ad alta risoluzione con un prezzo accessibile.

Questo monitor dispone di un pannello IPS da 24.5 pollici con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel e un refresh rate elevato di 180 Hz. Il tempo di risposta? Appena 1ms. Tutte caratteristiche che ne fanno un monitor da gaming estremamente fluido e reattivo, perfetto per i giochi competitivi come gli fps online (ma non solo).

Troviamo un discreto pacchetto di funzionalità pensate per ottimizzare le performance durante le sessioni di gioco, tra cui la tecnologia Adaptive-Sync per ridurre il tearing e lo stuttering dell’immagine, fornendo un’esperienza di gioco più fluida e piacevole. A questo si aggiungono alcune feature per il comfort, come la modalità Less Blue Light, per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il design del G255PF E2 è moderno e minimalista, con cornici molto strette che lo rendono ideale per configurazioni multi-monitor. Offre anche una buona flessibilità ergonomica grazie a un supporto che consente regolazioni di inclinazione, rotazione e altezza, rendendolo adattabile alle tue esigenze personali.

La scelta in termini di connettività è sufficientemente ampia, grazie alle porte HDMI e DisplayPort. E’ perfino presente un’uscita per le cuffie.

Nel complessi, si tratta di un ottimo monitor da gaming dal prezzo estremamente competitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!