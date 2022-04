Purtroppo, un altro OnePlus Nord 2 ha preso fuoco in India. Questa volta, l'utente interessato ha subito il brutto incidente mentre era impegnato in una telefonata. Ecco i dettagli dell'accaduto.

Torniamo indietro nel tempo: la scorsa estate, nel luglio del 2021, la compagnia cinese di proprietà di Pete Lau ha presentato il Nord 2. Purtroppo, da quel momento, abbiamo letto diversi incidenti avvenuti con il suddetto telefono. Molti utenti hanno infatti riportato che il loro gadget ha preso fuoco o è auto-esploso. Spesso, le vittime hanno riportato gravi ustioni e danni seri. L'azienda però ha sempre detto che tutti gli accadimenti erano legati a cause esterne; ma stavolta? Come andrà a finire?

OnePlus Nord 2 esploso in India: cosa è successo?

L'incidente è stato segnalato per la prima volta lo scorso 26 marzo; l'utente Lakshay Verma (@lakshayvrm) ha riportato la vicenda su Twitter , affermando che il dispositivo è esploso nella mano di suo fratello mentre lui era impegnato in una chiamata. L'esplosione ha purtroppo rilasciato frammenti di metallo sul volto dell'uomo.

Si scopre che il ragazzo ha prontamente contattato la compagnia e ha documentato il tutto. Si è rivolto presso l'assistenza di Connaught Place a Nuova Delhi ma il personale non ha potuto aiutare il cliente. Dopo un tempo di attesa di qualche giorno, Verma ha deciso di intraprendere una causa contro l'OEM di Pete Lau.

Dalle foto, si vede che il telefono è completamente danneggiato e che non può essere riparato. Curiosamente, si scopre che ha preso fuoco dal lato sinistro del device, proprio come gli altri OnePlus Nord 2 precedentemente esplosi in India.

L'azienda ha suggerito all'utente di contattare nuovamente l'assistenza per esaminare il reclamo. Purtroppo, tutti questi accadimenti rischiano di minare la reputazione di questo mediogamma che, a quanto pare, sembra essere un po' sfortunato.

Restate connessi per scoprire come andrà a finire questa storia. Speriamo intanto, che non si verifichino più incidenti simili.

