OnePlus Nord 2 si aggiorna ed è più sicuro: corri ad aggiornarlo

A poche ore di distanza dal rilascio dell’aggiornamento per OnePlus 9RT che corregge alcuni bug noti, il colosso cinese ha avviato il rollout di un importante aggiornamento di sicurezza per OnePlus Nord 2 che introduce le patch di sicurezza di febbraio. Infatti, dalle prime informazioni rilasciate sul forum ufficiale di OnePlus e dai post di numerosi utenti, il firmware OxygenOS A.17 sta introducendo le correzioni di sicurezza aggiornate a questo mese.

OnePlus Nord 2 si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Ecco il changelog completo della nuova build:

Sistema Introduzione delle patch di sicurezza di febbraio 2022



Oltre alle correzioni di sicurezza, è molto probabile che all’interno del firmware siano state introdotte anche piccole correzioni di bug per migliorare la stabilità del sistema e rendere il device più reattivo. Gli utenti muniti del telefono possono già da adesso controllare la disponibilità dell’update tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti nelle Impostazioni generali, oppure attendere la classica notifica OTA.

Restando in tema di aggiornamenti software, vi ricordiamo che fine mese il colosso cinese presenterà la OxygenOS 13: non sono ancora note le novità che troveranno posto nel nuovo sistema operativo, ma è probabile che riguarderà il supporto al Material You di Android 12 e molto altro.

