Far Cry 3 può essere riscattato gratis su PC fino al prossimo 11 settembre 2021. In attesa del nuovo Far Cry 6 Ubisoft offre gratuitamente uno dei capitoli più apprezzati del noto franchise FPS.

Per ottenere l'accesso gratuito al gioco occorre collegarsi al launcher ufficiale Ubisoft Connect, una volta riscattato il gioco resterà per sempre all'interno della libreria personale, pronto per il download.

Uscito nell'ormai lontano 2012 su PC, PS3 e Xbox 360, Far Cry 3 resta uno dei capitoli più apprezzati dell'intero franchise, tanto da essere poi riproposto anche su PS4 e Xbox One. Il gioco è ambientato a Rook Island, uno scorcio visivamente splendido e ricco di zone esplorabili e avamposti da liberare in solitaria o in cooperativa.

Intanto vi ricordiamo che in nuovo Far Cry 6 è atteso in uscita il prossimo 7 ottobre per PC, PlayStation e Xbox, di recente sono stati pubblicati i requisiti hardware (minimi e consigliati) per la versione PC.

Videogames