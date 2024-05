Nintendo Switch: sconto RECORD su Amazon, è al minimo storico assoluto

Straordinaria opportunità su Amazon sulla Nintendo Switch, la console più venduta e desiderata. Il popolare sito di e-commerce ha lanciato uno sconto che vale il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma: puoi portartela a casa a soli 230,99 euro, con la possibilità di scegliere il pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis al momento del checkout.

Nintendo Switch: la console più desiderata

Nintendo Switch è una console unica, che ha conquistato vecchi e nuovi appassionati di videogiochi in tutto il mondo. Parliamo di un sistema che combina la portabilità di una console portatile con la potenza di una console casalinga.

Dotata di uno schermo capacitivo multi-touch da 6,2 pollici, la Switch offre un’esperienza di gioco coinvolgente e portatile. Una volta inserita nella dock da collegare alla TV non solo potrai mantenere carica la tua console, ma anche giocare con la comodità dell’esperienza casalinga. Tolta dalla dock e ritrasformata in console portatile riprenderai esattamente da dove avevi interrotto la partita.

La confezione include la console stessa, la dock per la Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro blu/neon, un Joy-Con destro rosso/neon, un’impugnatura per i Joy-Con, un alimentatore, un set di laccetti per i Joy-Con e un cavo HDMI. Questa edizione peraltro è dotata di una gestione migliore della batteria e di un packaging ancora più compatto.

Approfitta di questo regalo Amazon di inizio settimana: Nintendo Switch è tua a 230,99 euro, al minimo storico assoluto, anche a rate a tasso zero.