Far Cry 6 uscirà il prossimo 7 ottobre 2021, come comunicato da Ubisoft durante l'evento di ieri sera. La presentazione in live streaming su YouTube ha mostrato al pubblico le prime sequenze di gameplay del nuovo shooter open-world, presentando nel dettaglio l'ambientazione di gioco e i personaggi principali.

A distanza di quasi un anno dall'annuncio – con tanto di trailer – Far Cry 6 ha finalmente una data di uscita, sarà disponibile dal prossimo 7 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gameplay in anteprima evidenzia come Ubisoft abbia scelto di non stravolgere la serie, il nuovo capitolo eredita le meccaniche di gioco dei precedenti Far Cry, proponendo un rinnovamento principalmente grafico. Piattaforme più potenti come PC e console next-gen consentono allo sviluppatore francese di creare ambientazioni complesse, fitte di vegetazione e ricche di elementi dinamici, con animazioni credibili e modelli ben più realistici.

Il filmato presentato ieri ci introduce i personaggi principali di Far Cry 6, Dani Rojas e Anton Castillo, quest'ultimo interpretato dal noto attore Giancarlo Esposito.

“Antón viene eletto Presidente di Yara, con la promessa di riportare il paese al suo antico splendore. In breve tempo si dichiara presidente a vita e inizia a reprimere violentemente coloro che gli si oppongono, costringendoli ai lavori forzati. Il giocatore assume il controllo di un guerrigliero di nome Dani Rojas, che combatte per la libertà e per riportare Yara al suo antico splendore.” da Wikipedia

Non ci resta che attendere ancora qualche mese per poter vivere le avventure di Far Cry 6 ed immergerci nelle suggestive ambientazioni sviluppate da Ubisoft. Intanto vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

