Far Cry 6 è alle porte, è previsto in uscita il prossimo 7 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Nelle scorse ore sono stati pubblicati i requisiti minimi e consigliati per giocare alla versione PC nelle varie risoluzioni disponibili, con Ray Tracing attivo a 30 o 60 fps.

I requisiti di base prevedono una versione piuttosto aggiornata di Windows 10 e il supporto alle DirectX 12, di seguito troviamo la lista dei componenti consigliati in base alla risoluzione scelta.

1080p (30fps)

CPU: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GTX 960 / AMD RX 460

1080p (60fps)

Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GTX 1080 / AMD RX VEGA64

1440p (60fps)

Intel i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 2070 Super / AMD RX 5700XT

1440p – Ray Tracing ON (60fps)

Intel i5-10600 / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 3070 / AMD RX 6900XT

4K – Ray Tracing ON (30fps)

Intel i7-10700 / AMD Ryzen 7 5800X

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800

I requisiti minimi e consigliati per giocare a Far Cry 6 su PC non sono affatto proibitivi, anche una macchina modesta riuscirà a riprodurre l'atteso open world FPS in risoluzione FullHD ad un frame rate stabile. C'è il supporto al FidelityFX Super Resolution, la nuova tecnologia di ottimizzazione sviluppata da AMD e disponibile su tutte le schede video, mentre manca la compatibilità con il DLSS 2.0 di Nvidia.

Videogames