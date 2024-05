Sony PlayStation 5 Slim, offerta totale: oggi è tua con il 36% di sconTo

La desideri da tempo e con questo prezzo fortemente ribassato è finalmente arrivato il momento perfetto per acquistarla. La PlayStation 5 Slim è in offerta su eBay ad un prezzo imperdibile: oggi è tua con uno sconto del 36%, a solamente 445,00€ invece di 699,00€. Esatto risparmi ben 254€. E non è tutto: al momento del checkout potrai dividere l’importo in tre pagamenti scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Tutta la potenza della console di ultimissima generazione di Sony, ora in un rinnovato design compatto che la rende ancora più bella e moderna. Si sposa perfettamente con qualsiasi salotto.

Questo modello è equipaggiato con un capiente SSD ultra-rapido da ben 1TB, con tutta la memoria che ti serve per installare decine di giochi. I tempi di caricamento sono istantanei: è proprio questo uno dei punti di forza più grandi di questa generazione di console da gioco. Addio tempi biblici prima di avviare un gioco. Addio installazioni che non terminano mai. Giocare ai tuoi videogiochi preferiti è questione di pochissimo tempo. ù

Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Pieno supporto al ray tracing per una grafica con un livello di realismo mai visto prima. Performance fino a 4K e fino a 120fps, per un’esperienza di gioco iper-fluida anche con i titoli multiplayer più frenetici.

Non ci sono più scuse: non farti assolutamente scappare questa offerta imperdibile e acquista subito la PlayStation 5 Slim a solamente 445,00€. Rimane ancora pochissimo tempo: l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento!