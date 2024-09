Il tuo telefono Samsung si riavvia da solo? Scopri cause e soluzioni

Diversi utenti stanno segnalando un problema fastidioso con i propri smartphone Samsung che si riavviano costantemente da soli. Se anche tu hai riscontrato questo problema potrebbe esserti utile questo articolo dove cercheremo di capirne le cause e trovare le soluzioni.

Uno dei principali motivi è il surriscaldamento eccessivo. Infatti, ogni smartphone include una protezione del dispositivo che evita il danneggiamento dei componenti riavviandolo. Il surriscaldamento può avvenire a causa di app o giochi particolarmente energivori.

Per risolvere il problema potresti risalire a quando il tuo telefono Samsung ha iniziato a riavviarsi da solo e verificare le app o i giochi che hai installato in precedenza. Una volta trovati puoi disinstallarli per verificare se erano veramente loro la causa del problema.

Invece, se succede la notte durante la ricarica, un’altra causa potrebbe essere il caricatore, il cavo di ricarica o la batteria. In questo caso è possibile verificare quale sia la causa a esclusione per capire quali di questi è da sostituire.

Cause del costante riavvio del tuo telefono Samsung e soluzioni

Un’altra causa che potrebbe obbligare il tuo telefono Samsung al riavvio continuo è un errore software. In questo caso i riavvii sono collegati a un errore di avvio del device. La procedura, che è automatica, evita che l’errore software o hardware peggiori la situazione. La maggior parte delle volte avviene dopo un aggiornamento che contiene degli errori al suo interno.

Per risolvere potrebbe essere utile effettuare un reset di fabbrica del dispositivo in modo da cancellare qualsiasi errore software e ricominciare da zero. Di contro, potrebbe darsi che non hai mai fatto un aggiornamento e quindi sia necessario aggiornare lo smartphone all’ultima versione disponibile. Questo consiglio potrebbe essere utile anche in vista del prossimo aggiornamento Apple a iOS 18 sugli iPhone.

In conclusione, il tuo smartphone Samsung potrebbe riavviarsi ripetutamente per uno di questi motivi. Le soluzioni da applicare per ogni situazione sono diverse, ma vanno eseguite con attenzione. Il nostro consiglio, per evitare di trovarsi in queste situazioni, è effettuare una buona manutenzione del telefono assicurandogli gli aggiornamenti più recenti, evitando di installare app e giochi da store non ufficiali e acquistando caricatori e cavi di ricarica di buona qualità.