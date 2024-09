Apple permetterà agli utenti di rimanere su iOS 17 o aggiornare a iOS 18

Apple ha confermato che il 16 settembre rilascerà il nuovo iOS 18 al pubblico, ma c’è un’interessante novità. Infatti, per molti utenti aggiornare il sistema operativo, nonostante le importanti novità e tutte le funzionalità in arrivo, è un mal di pancia. Per questo da Cupertino hanno fatto sapere che permetteranno a chi lo vuole di rimanere su iOS 17 in totale sicurezza.

In pratica, ogni utente possessore di un iPhone (compatibile con il nuovo sistema operativo) potrà decidere se aggiornare il proprio smartphone al nuovo sistema operativo, iOS 18 con tutte le nuove funzionalità incluse, oppure aggiornarlo al nuovo iOS 17.7 con le ultime patch di sicurezza.

Un’opportunità interessante per chi preferisce aspettare un po’ prima di immergersi nel nuovo sistema operativo. Nondimeno, questa di iOS 18 non è una novità per Apple che, anche lo scorso anno, ha continuato a rilasciare patch di sicurezza per iOS 16 per un periodo dopo il rilascio al pubblico di iOS 17.

Apple: tutto pronto per iOS 18 o quasi

Sembra tutto pronto per il grande rilascio di iOS 18 da parte di Apple, ma alcuni utenti non sono ancora convinti di volerlo installare sul proprio iPhone. Come successo in precedenza, Casa Cupertino permetterà a chi lo vuole di rimanere su iOS 17, ma in totale sicurezza.

Come già detto, sarà possibile scegliere se aggiornare il proprio iPhone a iOS 18 oppure se aggiornarlo a iOS 17.7 con le ultime patch di sicurezza. Queste ultime verranno rilasciate per un periodo di tempo ragionevole e poi bloccate solo sui dispositivi compatibili con iOS 18.

Di contro, saranno rilasciate patch di sicurezza per iOS 17 su tutti gli iPhone che attualmente non riceveranno iOS 18. Vediamo quindi quali sono gli iPhone che riceveranno il nuovo sistema operativo.

Tutti gli iPhone che riceveranno il nuovo sistema operativo

Ecco l’elenco completo e aggiornato di tutti gli iPhone che riceveranno iOS 18 da Apple il 16 settembre 2024:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2a generazione

iPhone SE 3a generazione

