Tracker Detect: cos'è e a cosa serve l'app di Apple per Android

Dopo aver rilasciato la versione iOS 15.2, in queste ore Apple ha anche pubblicato un'altra applicazione per dispositivi muniti del sistema operativo di Google: l'app Tracker Detect per Android. A cosa serve la nuova applicazione? Come la stessa compagnia hi-tech aveva annunciato a seguito del lancio degli AirTag, l'app da appena 19 MB per Androdi è pensata per individuare gli smart tracker nelle vicinanze e non solo quelli a marchio Apple.

A cosa serve l'app Tracker Detect di Apple per Android?

Il funzionamento di Tracker Detect è piuttosto semplice: qualunque utente munito di Android 9 o superiore può avviare l'applicazione per individuare eventuali AirTag (o altri device simili) nelle vicinanze che potrebbero essere stati nascosti a vostra insaputa.

Una volta avviata l'app, infatti, l'utente deve selezionare il tasto “Scan" per iniziare a scandagliare l'area circostante (il sistema impiega circa 30 secondi per una scansione completa) alla ricerca di smart tracker nascosti. Una volta individuato, l'utente ha la possibilità di farlo suonare in modo da individuarlo più facilmente.

Quindi, oltre a garantire un sistema per individuare rapidamente i suoi piccoli smart tracker, il colosso di Cupertino offre a tutti gli utenti Android un sistema semplice e rapido per tutelare la propria privacy controllando che non ci siano dispositivi nascosti nelle proprie vicinanze.

L'applicazione è disponibile fin da subito sul Play Store di Google.