TP-Link: striscia LED WiFi compatibile con Alexa al 40% in MENO

Crea la giusta atmosfera con luci che si colorano come vuoi tu e che rispondono anche ai comandi vocali. Oggi tutto questo lo potrai acquistare a molto meno del suo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la striscia LED WiFi TP-link a soli 17,99 euro, invece che 29,99 euro.

Questa liscia LED è da 5 m e potrai tagliare negli appositi punti per avere la giusta lunghezza, in base alle tue esigenze. Potrai attaccarla sotto una mensola oppure intorno al tuo televisore. O ancora, appiccicala sul muro nella camera dei bambini riproducendo le iniziali del loro nome che s’illuminano. Tantissime possibilità a un costo decisamente ridotto.

TP-link: striscia LED WiFi dai tantissimi colori

Una volta che avrai sistemato la tua striscia LED potrai, attraverso l’app Tapo, scegliere tra 16 milioni di colori e diverse tonalità, quella che preferisci. Avrai la possibilità di cambiarla ogni volta che vuoi grazie agli assistenti vocali Alexa e Google. Potrai accendere o spegnere le tue luci anche mentre sei fuori casa. Imposta un timer con giorni e orari per l’accensione e lo spegnimento automatico.

Installarla è semplicissimo. Dopo aver scaricato l’app, disponibile sia per Android che per iOS, collega le tue strisce LED smart alla rete WiFi di casa in pochi semplici passaggi. Sulla striscia troverai dei piccoli segni che ti indicheranno dove la potrai tagliare, così da avere la giusta lunghezza. L’adesivo di cui sono dotate è molto resistente e ti permette di attaccarle praticamente ovunque, anche sul muro.

Questa è davvero un’offerta da non perdere e, dato lo sconto del 40%, dovrai essere veloce perché la vorranno in tanti. Per cui, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista la tua striscia LED WiFi TP-link a soli 17,99 euro, invece che 29,99 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.