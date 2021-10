Tippy, l'antiabbandono smart quasi GRATIS: 9€ (sconto 83%)

Il celeberrimo sistema smart antiabbandono di Tippy, perfettamente conforme alla normativa attualmente vigente (legge 122/2019), è in sconto dell'83% da Unieuro. Lo porti a casa a 9€ circa appena invece di quasi 60€. Un vero e proprio affare considerando che le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Tippy: sistema smart di antiabbandono in sconto dell'83%

Un prodotto obbligatorio per legge, per fortuna. Siamo umani e lo stress quotidiano può portare chiunque e una dimenticanza importante. Non c'è da essere ipocriti o vergognarsi: può succedere di lasciare un bambino sul seggiolino e allontanarsi dal veicolo.

Un prodotto come questo può avvisarti in tempo reale se sei lontano dal tuo piccolo, che è rimasto in auto. Dopo 40 secondi dal tuo allontanamento (rilevato attraverso la connessione al Bluetooth allo smartphone) vengono inviati due SMS a due diversi numeri, che tu stesso avrai segnalato. Il contenuto del messaggio integrerà anche la posizione geografica del veicolo, così da poterlo raggiungere velocemente in caso di emergenza.

Super semplice da configurare, grazie anche all'applicazione per Android e iOS, è facile da installare sul seggiolino e funziona senza fili attraverso batteria integrata. Inoltre, è universale: puoi usarlo con qualsiasi modello di seggiolino hai in macchina.

Insomma, un dispositivo che è necessario avere sia perché obbligatorio per legge sia perché fondamentale per la sicurezza del tuo bambino. Il potente sistema smart antiabbandono di Tippy lo prendi a prezzo assurda da Unieuro: risparmia l'83% e portalo a casa a 9€ circa invece di quasi 60€. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis: arriva a casa in pochissimi giorni.