Tim: le offerte con Giga illimitati proseguono anche a novembre

Tim sta continuando a proporre le offerte esclusive della serie xTE Unlimited, rivolte ad alcuni già clienti selezionati dal reparto commerciale. Al momento, quindi, sono esclusi gli utenti di altre compagnie.

Le offerte Tim xTE Unlimited non sono disponibili per tutti i clienti, ma solo per chi rientra in specifici criteri scelti dall’operatore. Gli interessati potrebbero ricevere la proposta d’attivazione attraverso vari canali, come gli sms, l’app MyTIM, l’Area Fai Da Te sul sito ufficiale oppure contattando il Servizio Clienti ai numeri 119 o 40916.

Quali sono le offerte Tim con Giga illimitati

Se un cliente Tim, fino a questo momento, non è stato selezionato per attivare una di queste offerte, potrebbe comunque ricevere la proposta nelle prossime settimane. Lo stesso vale per coloro a cui è stata già recapitata la comunicazione, che potrebbe essere ripetuta anche in un secondo momento in base alle condizioni definite dall’azienda.

Per quanto concerne i dettagli di queste offerte Tim, ogni pacchetto xTE Unlimited comprende minuti illimitati verso tutte le reti nazionali, 200 SMS e Giga illimitati per la navigazione in 5G Ultra. Sono inclusi anche i Giga per il roaming nei paesi dell’UE, come stabilito dalla normativa europea. I costi mensili variano in base al pacchetto scelto, con tariffe che partono da 16,99 euro ed arrivano fino a 29,99 euro. Ecco i vari piani attualmente disponibili:

xTe Silver Star : 16,99 euro al mese, con 18 Giga per il Roaming UE.

: 16,99 euro al mese, con 18 Giga per il Roaming UE. xTe Plus Star : 17,99 euro al mese, con 20 Giga per il Roaming UE.

: 17,99 euro al mese, con 20 Giga per il Roaming UE. xTe Gold Star : 19,99 euro al mese, con 22 Giga per il Roaming UE.

: 19,99 euro al mese, con 22 Giga per il Roaming UE. xTe Platinum Star : 22,99 euro al mese, con 25 Giga per il Roaming UE.

: 22,99 euro al mese, con 25 Giga per il Roaming UE. xTe Titanium Star : 24,99 euro al mese, con 27 Giga per il Roaming UE.

: 24,99 euro al mese, con 27 Giga per il Roaming UE. xTe Diamond Star: 29,99 euro al mese, con 32 Giga per il Roaming UE.

Queste offerte Tim non prevedono costi di attivazione e si rinnovano automaticamente ogni mese: trattandosi di piani ad personam, possono essere disattivati in qualsiasi momento dall’utente ma riattivati solo se l’operatore dovesse riproporli in futuro.