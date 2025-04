Coop Voce rilancia l'offerta con 250 Giga: prezzo in sconto ed attivazione gratis

Coop Voce, dallo scorso 3 aprile, ha ufficialmente lanciato una versione scontata della sua tariffa Evo 250, ora disponibile al prezzo di 8,90 euro al mese.

L’offerta Coop Voce Evo 250 è aperta sia ai nuovi clienti, che richiedono la portabilità del numero da altri operatori, e sia ai già clienti, che vogliono cambiare piano tariffario, con il vantaggio di non dover pagare alcun costo di attivazione.

Come attivare l’offerta Coop Voce Evo 250

Di solito disponibile a 9,90 euro, l’offerta Coop Voce Evo 250 include nello specifico minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS verso tutte le numerazioni e 250 GB di traffico dati in 4G. Come detto, grazie alla promozione attuale, il prezzo si riduce a 8,90 euro al mese, senza costi di attivazione per chi richiede la portabilità o un cambio piano.

I nuovi clienti che intendono attivare l’offerta Coop Voce Evo 250 devono necessariamente effettuare la portabilità del numero. Chi invece sceglie di attivare un nuovo numero può sottoscrivere Evo 250 solo nella versione standard, al normale costo di 9,90 euro al mese. È possibile attivare l’offerta online tramite videoidentificazione o, come già avviene da luglio 2024, anche con SPID. Coop Voce offre inoltre la possibilità di utilizzare l’eSIM, evitando così la necessità di una scheda fisica.

L’offerta è disponibile anche con la Self SIM, una scheda preconfezionata acquistabile nei punti vendita Coop aderenti, che poi andrà attivata online. Di norma, la Self SIM ha un costo di 9,90 euro, che include l’attivazione e il primo mese di servizio. Tuttavia, grazie alla promozione in corso, una volta completata la portabilità si riceverà un bonus di pari valore, rendendo di fatto l’attivazione gratuita.

Anche i clienti Coop Voce già attivi possono aderire alla promo Evo 250 a 8,90 euro al mese, richiedendo un cambio piano: normalmente, questa operazione avrebbe un costo di attivazione di 9,90 euro, che in questo caso viene azzerato, permettendo di pagare solo il primo mese anticipato.