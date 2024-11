Wind Tre: tornano le offerte con giga illimitati a partire da 6,99€

Wind Tre, dall’inizio di novembre, ha avviato una nuova campagna rivolta ad alcuni clienti di rete fissa selezionati, offrendo loro una SIM mobile abbinata con l’opzione di convergenza.

Le proposte includono i piani MIA Unlimited x Super Fibra e MIA Unlimited x Super Fibra 5G, che comprendono minuti e Giga illimitati, oltre ad una quantità variabile di SMS, con prezzi a partire da 6,99 euro al mese.

Come attivare le offerte Wind Tre MIA Unlimited

Nello specifico, dallo scorso 5 novembre, Wind Tre ha iniziato a contattare via email i clienti interessati, promuovendo le due offerte con lo slogan “Colora il tuo autunno con i Giga illimitati per te”. La comunicazione presenta i dettagli dell’offerta base Wind Tre MIA Unlimited x Super Fibra, che al costo di 6,99 euro al mese propone minuti illimitati, 100 SMS e traffico dati senza limiti in 4G. Per chi desidera una connessione 5G, c’è invece l’alternativa Wind Tre MIA Unlimited x Super Fibra 5G, che per 9,99 euro al mese include minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati sfruttando il 5G, qualora fosse disponibile.

Le due tariffe sono accessibili in principal modo nei negozi Wind Tre aderenti e, come detto, sono riservate ai clienti che hanno già attivato l’offerta di rete fissa. Grazie a questa proposta di convergenza, i clienti possono beneficiare di piani mobili completi a costi ridotti, creando un pacchetto integrato tra rete fissa e mobile. Inoltre, Wind Tre rende facile il passaggio alla nuova SIM, che può essere richiesta con un nuovo numero o tramite portabilità, rendendo queste promozioni accessibili anche per chi arriva da altri operatori.

Per attivare l’offerta, è previsto un costo una tantum di 6,99 euro, mentre la SIM stessa è gratuita per il piano 4G, ma è richiesta una spesa di 10 euro per la versione 5G, salvo eventuali promozioni. Per maggiori chiarimenti, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Wind Tre.