TikTok: scopri come trovare con facilità effetti e filtri di tendenza

TikTok è il social per eccellenza per condividere contenuti in maniera veloce e istantanea. Permette di personalizzare i video attraverso effetti e filtri, così che gli utenti possono rendere ogni video accattivanti e creativo. Gli effetti e i filtri di TikTok consentono di modificare l’aspetto dei video con transizioni, animazioni, colori e molto altro. I filtri e gli effetti presenti su TikTok sono moltissimi, dai più popolari e utilizzati dai creator più famosi a quelli più simpatici ma meno conosciuti. Esistono dei metodi molto rapidi e comodi per trovare con facilità effetti e filtri di tendenza su TikTok.

Cosa sono gli Effetti e filtri di TikToK

Sebbene questi due termini siano talvolta usati in modo intercambiabile, i filtri e gli effetti di TikTok sono tecnicamente due cose diverse. I filtri sono modifiche preimpostate che possono cambiare l’aspetto dell’intero video. I filtri possono essere aggiunti nel video per cambiare la luminosità, la saturazione, il contrasto, il colore o lo stile del video. I filtri TikTok sono disponibili in quattro categorie: Ritratto, Paesaggio, Cibo e Vibe.

Gli effetti sono elementi aggiuntivi che possono essere applicati a una parte o a tutto il video e ne modificano completamente lo sfondo o la propria immagine. In pratica, gli effetti sono i protagonisti di TikTok, perché rendono il video unico, simpatico e creativo. Gli effetti spesso sono creati per aumentare l’interazione tra utente e pubblico, in quanto sono basati su sondaggi, giochi o video ricordo.

Gli effetti possono essere usati per aggiungere transizioni, animazioni e molto altro ancora. Per fare qualche esempio, sono presenti effetti che rendono il viso un cartone, o lo rendono buffo con strane smorfie. Gli effetti TikTok sono disponibili in diverse categorie: Tendenze, Crea, Nuovi, Strumenti, Schermo verde, Divertenti, Atmosfera, Bellezza, Accessori, Interattivi, Editing, Animali, Realtà aumentata, Eventi e Musica.

Come trovare gli effetti e i filtri di tendenza su TikTok

Per trovare gli effetti e i filtri di tendenza su TikTok, ci sono diversi metodi che gli utenti possono usare. Per quanto riguarda i filtri uno dei metodi più semplici è quello di aprire l’app TikTok e toccare l’icona “+” che permette di cominciare a girare un video. Nella schermata di registrazione, è presente nella barra laterale sinistra una lista che comprende “Ribalta, velocità, filtri, migliora, timer, filtro vocale, QeA, flash”, selezionando Filtri si potrà scorrere tra le quattro categorie. Nello specifico, i filtri sono suddivisi in “Ritratto, paesaggio, civo, vibe” si possono scorrere le diverse categorie e scegliere l’effetto che si preferisce. Una volta selezionato si ha la possibilità di modificarne l’intensità tramite il cursore.

Per quanto riguarda gli effetti, anche in questo caso i passaggi sono pochi e veloci. Per procedere basterà aprire TikTok, e premere l’icona del “+” in basso al centro, che permette di iniziare a girare un nuovo video. A questo punto, nella schermata di registrazioni, premere la sezione Effetti vicino al tasto rosso il basso, per trovare i trend del momento basterà scegliere l’effetto nella prima categoria nonché “Tendenze”.

Ma è possibile procedere anche in altre direzioni, un altro metodo è quello di guardare i video degli altri utenti su TikTok e notare se usano degli effetti o dei filtri interessanti. Per le tendenze, basterà osservare i creator famosi, e vedere quali filtri utilizzano. Nel caso in cui si trova l’effetto o il filtro ideale, sarò sufficiente toccare il nome dell’effetto o del filtro che si trova sopra al nome utente del video che si è aperto. Per poi essere reindirizzati alla pagina del filtro o dell’effetto. Per utilizzarli basterà premere, in questa nuova schermata in basso, “Usa questo effetto”o “Usa questo filtro”. Nel caso in cui si desidera utilizzare l’effetto più tardi contrassegnare con “Aggiungi ai preferiti”, in alto sotto il nome del filtro o dell’effetto.

Un ulteriore metodo è quello di cercare gli hashtag degli effetti o dei filtri su TikTok. Molti utenti usano degli hashtag per indicare gli effetti o i filtri che usano nei loro video. Per esempio, si può cercare #effettotrend o #filtrotrend per conoscere meglio i filtri o i video di tendenza. Oppure, cercare hashtag più specifici come #effettocambiaviso o #filtrocartoon per vedere i video che usano questi effetti o filtri particolari.

Come usare gli effetti e i filtri di tendenza su TikTok

TikTok permette di rendere unici i video, infatti, è possibile cambiare effetto o filtro in qualsiasi momento durante la registrazione. Si possono anche usare più effetti o filtri contemporaneamente, combinandoli tra loro. Ma come si usano i filtri o gli effetti?

Per usare gli effetti e i filtri di tendenza su TikTok, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire l’app TikTok;

Toccare il pulsante + per avviare la registrazione di un video;

Toccare il pulsante Effetti in basso a sinistra/o la sezione Filtri di lato a destra

Scorrere le diverse categorie;

Scegliere l’effetto o il filtro;

Tenere premuto il pulsante di registrazione.

Al termine della registrazione, toccare il pulsante “Avanti” in basso a destra per passare alla schermata di “Funzionalità di modifica migliorata” dove è possibile dividere, modificare il suono, impostare i testi e altro nel video. Dopo, aver modificato il video e si è soddisfatti del contenuto, toccare il pulsante “Avanti” in basso a destra per passare alla schermata di condivisione.

Nella pagina di condivisione si possono aggiungere diversi elementi, come la descrizione con un massimo di 4000 caratteri, gli Hashtag, la menzione o altri video. Per poi procedere con il tag delle persone, il luogo, il link e le preferenze di visibilità del post. Al termine della compilazione, si può scegliere tra “Bozze” dove il video verrà salvato ma non pubblicato, e “Pubblica”, dove il video verrà pubblicato sul proprio profilo rendendolo visibile.

Nel caso in cui non si va avanti, nei passaggi sopra elencati, ma si chiude il video con la X in alto a sinistra, TikTok prima di eliminarlo definitivamente, dà la possibilità di scegliere tra “Scarta” “Ricomincia” “Salva Bozze” o “Annulla”.