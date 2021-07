Se sei in cerca di uno Smartwatch Ticwatch E2 e quello che fa per te. Lo puoi acquistare in esclusiva su Amazon a soli €99,99 grazie a uno sconto del 41% che corrisponde al risparmio effettivo di €70.

Le spedizioni sono veloci e operate su tutto il territorio nazionale gratuitamente.

Ticwatch E2: tutto quello che devi sapere sullo Smartwatch del momento

Lo SmartWatch Ticwatch E2 è un prodottino da non sottovalutare. Lo puoi indossare liberamente sia che tu sia uomo o donna poiché grazie alla sua colorazione nera si adatta al polso in modo istantaneo e semplice. Al suo interno sono presenti numerose funzioni che lo rendono un dispositivo da prendere seriamente in considerazione.

Il display a colori e touch screen ti consente di avere una visione delle notifiche sempre ottimizzata. Infatti anche in pieno sole ti è possibile leggere tutto senza alcun sforzo. I quadranti sono personalizzabili così da poterlo adattare ad ogni genere di outfit che indossi.

È perfetto se ti piace tenere tutto sotto controllo visto che al suo interno possiede tecnologia che rilevano la frequenza cardiaca e non solo. Per questo periodo estivo è poi un toccasana dato che è impermeabile fino a 50 metri di profondità e ti permette di tener conto delle tue attività in acqua senza alcun problema. Tra le varie modalità sportive, infatti, sono presenti anche il conteggio delle vasche e il conteggio delle bracciate. Non mancano poi all'appello le rilevazioni inerenti ai passi, velocità e alle calorie bruciate.

Ogni tuo passo viene registrato in modo corrente attraverso il triplo sistema di tracciamento garantito dal GPS, dal Glonass e dal Beidou incorporati.

Se poi sei alla ricerca di uno SmartWatch che ti garantisca diverse ore di autonomia, questo è proprio il tuo prodotto indispensabile.

Tra le altre caratteristiche non mancano le notifiche intelligenti che sono supportate dal sistema Wear OS di Google, il quale ti fa accedere anche a mondo di applicazioni con un semplice tap sullo schermo.

Puoi acquistare Ticwatch E2 su Amazon a soli €99,99. Se lo ordini oggi lo puoi ricevere senza costi aggiuntivi se possiedi un abbonamento Prime. Se invece non sei abbonato, le spedizioni sono comunque gratuite se opti per la consegna nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch