Apple Watch Series 9 in offerta a 379 euro da Unieuro (anche in 3 rate)

Tra le offerte più interessanti del nuovo volantino online di Unieuro segnaliamo l’Apple Watch Series 9 da 41 mm in vendita a 379 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era fissato a 419 euro). La promozione in corso prevede la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 126,33 euro con Klarna o PayPal, con in più le spese di spedizione gratuite.

Rispetto al precedente Watch 8, il modello Watch 9 di Apple integra un nuovo processore (S9), la comoda funzione Double Tap e uno schermo più luminoso. Un aggiornamento dunque riuscito, con il dispositivo che si pone come la naturale scelta per chi proviene da un Apple Watch di vecchia generazione o vuole passare da Wear OS a watchOS direttamente con il modello più avanzato.

Apple Watch Series 9 in offerta a 379 euro sul sito Unieuro

La funzione Double Tap è una delle novità più importanti portate da Apple nel settore degli indossabili con il suo Watch 9. Si può usare per compiere qualsiasi tipo d’azione, per esempio spegnere una sveglia, rispondere alle chiamate, avviare o fermare un timer. Nonostante sia al debutto, si tratta di una funzionalità che ha già dimostrato di essere ben integrata in watchOS, offrendo una precisione oltremodo sorprendente.

Un’ulteriore novità significativa è la connettività Ultra Wideband, ora arrivata alla sua seconda generazione. Una novità che ha portato anche a un cambiamento dell’app Trova il mio dispositivo, in grado ora di mostrare a quanti metri ci si trova dall’Apple Watch. Al momento i dispositivi compatibili oltre a Watch Series 9 sono iPhone 15 e Apple Watch Ultra 2. Ottimo anche lo schermo, in questo nuovo modello più luminoso rispetto alle precedenti generazioni.

L’offerta su Apple Watch Series 9 a 379 euro è disponibile su questa pagina di Unieuro. La consegna al domicilio indicato in fase di check-out è gratuita.