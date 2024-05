Samsung Galaxy Watch 5 Pro: il prezzo crolla su Amazon (-58%)

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro si conferma, sempre di più, lo smartwatch da prendere oggi. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 211 euro, con il 58% di sconto rispetto al prezzo di listino. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile acquistare il Galaxy Watch 5 Pro anche in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro al minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è lo smartwatch giusto da prendere oggi: il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Chi cerca uno smartwatch di alta qualità da abbinare al proprio smartphone Android, quindi, può puntare sul dispositivo di Samsung, dotato di una cassa da 45 mm e supporto Bluetooth. Il comparto tecnico è ricco e completo, con un’integrazione totale con l’ecosistema Samsung e la possibilità di abbinamento anche con altri smartphone Android. Il dispositivo è ottimo anche per il monitoraggio della salute e dell’allenamento.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 5 Pro con un prezzo scontato di 211 euro e uno sconto del 58% rispetto al listino. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon.