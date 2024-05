Huawei Watch GT 3: conta i secondi che ti separano da una grande occasione

46mm di diagonale, per un polso maschile che vuol mantenere un profilo elegante. Un cinturino in pelle, che ben perimetra l’ambito d’uso entro cui lo si vuole collocare. Quadrante di alta definizione, per curarne i dettagli. Le linee classiche del Huawei Watch GT3 sono una garanzia di piacere e di efficienza, ma per pochi giorno sono anche sinonimo di convenienza. L’occasione è infatti quella di una scontistica che porta il prezzo del device a livelli mai visti prima, sommando sconto e coupon in quella che è una opportunità da non perdere.

Huawei Watch GT 3

L’occasione è da non perdere perché in ballo c’è uno smartwatch di grande gusto estetico, improntato sulle linee classiche dell’orologio da uomo, ad un prezzo che vede un improvviso e temporaneo tracollo. Si parte infatti da 269 Euro per piombare ad appena 161,9 Euro: oltre 100 Euro risparmiati, prezzo falciato e opportunità immediata.

Le immagini parlano da sole, ma non dicono tutto: il Watch GT3 è un device ideale per il tempo libero così come per la quotidianità, per l’attività sportiva così come per un normale monitoraggio dei parametri biometrici.

Ci si aggiungano oltre 100 modalità di allenamento, chiamate via Bluetooth ed una lunghissima autonomia (fino a 14 giorni di utilizzo tipico) e si ha di fronte un dispositivo che può davvero rispondere ad una molteplicità di esigenze, in una molteplicità di contesti.

Il corpo sottile, la corona sporgente per controlli facilitati, piena compatibilità con ogni dispositivo Android e iOS: Watch GT 3 sa distinguersi e al tempo stesso sa integrarsi in uno stile elegante, per una presenza discreta e continua al polso come fedele compagno di viaggio. Quel che stupisce è il prezzo a cui è possibile accedervi durante questa offerta speciale, da comprendere appieno per pesarne la convenienza e per accedervi a pieno titolo con pochi click.

Il primo sconto vien da sé: è sufficiente andare su Huawei Store e già si può trovare un prezzo che cade da 269 a 179 Euro: bel 90 Euro risparmiati per la semplice tempestività della scelta. Utilizzando il codice coupon ABLAHW10 in fase di pagamento, però, il prezzo cade di un ulteriore 10%, assestandosi alla quota definitiva di 161,1€: è qui che alloggia una grande opportunità, da cogliere al volo per provare l’ebbrezza di uno smartwatch che diventerà immediatamente compagno di vita in grado di accompagnarti in ogni attività, ogni chiamata, ogni notifica ed ogni battito del cuore.

In collaborazione con Huawei