Samsung Galaxy Watch4 Classic, prezzo in picchiata: maxi-sconto del 63% su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è un smartwatch di fascia alta che unisce design elegante e funzionalità avanzate. Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon da non farsi scappare assolutamente: il modello da 46mm, quello di dimensioni più generose, è tuo ad appena 146€, con un maxi-sconto del 63%.

Il Galaxy Watch4 Classic dispone di un ricchissimo arsenale di funzionalità avanzate dedicate alla salute, tra cui il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e un ottimo rilevatore della qualità del sonno. Utilizzando il nuovo sensore BioActive, il dispositivo può anche misurare la composizione corporea, fornendo dati su massa grassa, BMI, massa muscolare scheletrica, acqua corporea e tasso metabolico basale. E’ praticamente l’unico smartwatch sul mercato a farlo.

Il Galaxy Watch4 Classic utilizza Wear OS di Google, offrendo un’esperienza utente più ampia grazie all’accesso al Google Play Store. Questo permette di installare una vasta gamma di app direttamente dall’orologio o tramite il telefono. La durata della batteria è robusta, anche se generalmente dipende molto dall’uso che se ne fa: dura un giorno e mezzo con monitoraggio dell’attività fisica, ricezione di notifiche e tracciamento del sonno.

L’attivazione di tutte le funzionalità, inclusi il monitoraggio continuo SpO2 e la modalità always-on display, può però ridurre ulteriormente la durata della batteria. Si tratta, comunque, di prestazioni abbastanza in linea con quelle degli altri wearable con funzionalità da smartwatch.

Il design del Galaxy Watch4 Classic è elegante e adatto a qualsiasi stile, grazie alla cassa in acciaio inossidabile e alla ghiera rotante fisica che facilita la navigazione nei menu. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5ATM e ha una classificazione IP68. Per tutti questi motivi, ti suggerisco vivamente di non farti scappare questa offerta: acquistalo subito ad un ottimo prezzo!