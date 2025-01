Ti chiamano dalla Germania? Non rispondere, è una nuova truffa telefonica

In questi giorni sta circolando una nuova truffa telefonica che prende di mira tutti gli italiani con chiamate e messaggi dal prefisso +49 della Germania. La provenienza non fa differenza, visto che i criminali, sfruttando la tecnologia VoIP per nascondere la loro effettiva posizione, potrebbero chiamare da qualsiasi altro Paese.

Nondimeno, conoscere il prefisso è fondamentale per riconoscere se la telefonata ricevuta potrebbe nascondere una minaccia pericolosa. Infatti, questa furbata high-tech usa trucchetti astuti per intrappolare le vittime, quindi è bene prestare molta attenzione. Vediamo insieme come funziona e come proteggerci.

Nuova truffa telefonica +49: i trucchi dei truffatori

I cybercriminali dietro questa nuova truffa telefonica, con prefisso +49, usano diverse tattiche per far cadere nella loro trappola le vittime.

Squillo fantasma che ruba i tuoi soldi . Ti arriva una chiamata che squilla una volta e poi cade, definita anche Wangiri. Se richiami, ti prosciugano il credito o ti arriva un costo salato in bolletta.

. Ti arriva una chiamata che squilla una volta e poi cade, definita anche Wangiri. Se richiami, ti prosciugano il credito o ti arriva un costo salato in bolletta. Il lavoro dei sogni che si trasforma in un incubo . Quando rispondi ti viene proposto un lavoro molto allettante, ma ti chiedono anche soldi o dati personali per poterlo ottenere.

. Quando rispondi ti viene proposto un lavoro molto allettante, ma ti chiedono anche soldi o dati personali per poterlo ottenere. Il premio che non vincerai mai . “Hai vinto!” ti dicono, ma per ritirare il premio devi pagare e devi dare i tuoi dati, ma il regalo non arriverà mai perché non esiste.

. “Hai vinto!” ti dicono, ma per ritirare il premio devi pagare e devi dare i tuoi dati, ma il regalo non arriverà mai perché non esiste. Il principe azzurro dei truffatori. Qualcuno ci prova con te, ti conquista e poi ha bisogno di soldi.

Come rovinare i piani ai truffatori

Esistono alcuni trucchetti che ti aiutano a riconoscere la nuova truffa del +49 e così non cadere nella trappola dei truffatori.