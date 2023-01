Guarda The Last of Us in streaming anche dall'estero con AtlasVPN

The Last of Us è in arrivo su Sky il 15 gennaio 2023. Questo titolo è molto atteso vista la sua ispirazione all’omonimo videogioco di successo che ha appassionato milioni di utenti in tutto il mondo. Non perderti nemmeno uno dei nuovi episodi in programma anche se ti trovi all’estero.

Purtroppo le piattaforme di streaming come NOW TV e Sky Go, insieme a tante altre, impongono delle forti restrizioni geografiche a chi cerca di accedere fuori dall’Italia. Ecco perché è necessario affidarsi ad AtlasVPN, una VPN potente che garantisce streaming e navigazione online senza limiti né censure.

Approfitta subito dell’offerta e ottieni AtlasVPN con uno sconto dell’81%. Devi acquistare il Piano VPN di 2 anni a 1,81 euro al mese. Si tratta del miglior prezzo oggi disponibile che ti garantirà privacy, velocità e connessione illimitata da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

The Last of Us in streaming dall’estero: come impostare AtlasVPN

Impostare AtlasVPN per vedere The Last of Us in streaming dall’estero è molto semplice e veloce. Per prima cosa, dopo aver acquistato il Piano VPN di 2 anni a soli 1,81 euro al mese, devi scaricare l’app compatibile con il tuo sistema operativo. Stai tranquillo perché è tra le più universali, ne esiste una per ogni dispositivo.

Poi devi accedere con l’indirizzo email che hai utilizzato in fase di acquisto. Una volta dentro l’applicazione, prima di attivare AtlasVPN, vai nella sezione dedicata ai server e seleziona un server italiano. Cambiando la tua posizione virtuale aggiri le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming risultando così in Italia.

Infine, avvia AtlasVPN con uno swipe direttamente dalla Home Page dell’app. Grazie a questo provider la tua connessione sarà senza limiti né censure, più veloce, senza buffering e protetta da qualsiasi minaccia online. Acquistala subito a soli 1,81 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.