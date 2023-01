Ottieni Sky a soli 9€ e guarda The Last of Us il 15 gennaio

Non vedi l’ora di vedere The Last of Us il 15 gennaio 2023? Allora attiva subito Sky. Oggi puoi approfittare della promozione a 9 euro. Sì, hai capito bene. Accedi a tutti i contenuti della Pay TV a un prezzo decisamente mozzafiato.

Vai su questo link e acquista Prova Sky Q. In pochi giorni ricevi il decoder Sky Q direttamente a casa tua, pronto per essere collegato al televisore. Una volta attivato connettilo al WiFi di casa e inizia a vedere subito 30 giorni dei programmi che ami.

Vivrai tutta l’esperienza Sky Q a soli 9 euro. Tra l’altro, potrai anche vedere una delle serie TV più attese nel 2023. Stiamo parlando di The Last of Us che uscirà il 15 gennaio 2023. Tratta dal capolavoro videoludico di Naughty Dog, sta tenendo sulle spine molti fan di questo titolo.

The Last of Us su Sky dal 15 gennaio 2023

Dal 15 gennaio 2023 potrai vedere The Last of Us su Sky. Approfitta della promozione a 9 euro che ti dà diritto a una prova di ben 30 giorni accedendo a tutti i contenuti della Pay TV oltre che Netflix e Paramount+. In merito alla serie TV, Bella Ramsey, che interpreta il ruolo di Ellie, ha assicurato:

Penso che la gente amerà The Last of Us. So che ci sono fan preoccupati, ovviamente. Quando qualcosa è così prezioso per te come spettatore, come giocatore, è ovvio che ti preoccupi dell’adattamento. Ma onestamente credo che la gente lo amerà. Segue molto i ritmi emotivi del gioco, è decisamente rispettoso del gioco, cerca di essere un tributo, di onorarlo. L’adattamento della serie in live-action dà nuova vita al videogioco. Esplora diverse strade che non sono state esplorate molto. Credo che la gente lo apprezzerà. Lo spero. È stato molto divertente da realizzare, è stata un’esperienza incredibile. Spero che anche gli spettatori provino le stesse emozioni quando vivranno l’avventura con noi.

Non perderti assolutamente questa novità. Acquista ora Prova Sky Q ed entra in questo fantastico mondo ricco di intrattenimento. Al termine della prova di 30 giorni sarai libero di scegliere se abbonarti o restituire il decoder Sky Q senza costi aggiuntivi né penali.

