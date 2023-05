Temu: cos'è e come funziona la nuova app gratis per lo shopping online

Con l’arrivo di Temu nel nostro Paese, in tanti si stanno fisiologicamente chiedendo come funziona l’app e come guadagnare coupon : analizzeremo tutti questi aspetti nella nostra guida, dedicata ad una piattaforma che in USA è al primo posto nell’App Store e in Google Play, davanti a mostri sacri come TikTok , Instagram o il già citato Amazon.

Nelle ultime settimane è stata l’app del momento negli Stati Uniti, e ora è sbarcata anche in Italia per la curiosità di tutti. Parliamo di Temu , nuova applicazione gratuita dedicata allo shopping online che cerca di fare concorrenza ad Amazon e altri colossi dell’eShopping tramite i buoni regalo.

Come Amazon o AliExpress, Temu è un marketplace in cui è possibile trovare una vastissima quantità di prodotti . Prodotti che su questa specifica piattaforma sono divisi in più di 250 categorie , con prezzi tra i più bassi del settore. Ciò è possibile grazie alla filosofia stessa dell’applicazione, che spinge a farci collaborare con altri utenti per aumentare il potere di acquisto e far diminuire il prezzo degli articoli.

Come funziona Temu per acquistare online

Temu ci permette quindi di acquistare online una grande quantità di prodotti di origine cinese. Ma come funziona nello specifico? Prima di capire come ottenere coupon e prodotti gratuiti – lo vedremo nel prossimo paragrafo -, è bene sottolineare che dopo il download e il primo avvio, l’app ci proporrà di attivare le notifiche per accedere a coupon esclusivi, offerte a tempo e avere informazioni sullo stato della spedizione.

L’aspetto dell’applicazione ricalca fedelmente quello del portale web, con un barra per la ricerca posta in alto e una barra inferiore caratterizzata da quattro voci diverse, vale a dire Home, Categories, You (il nostro account) e Chart (il Carrello). L’iscrizione, necessaria per procedere agli acquisti, si può invece effettuare tramite email, numero di telefono o utilizzando una password per l’accesso, o tramite i nostri account di Google, Facebook o Twitter.

Il funzionamento dell’app, poi, è molto intuitivo, e ci consente di cercare un articolo tra quelli in offerta, tra quelli raccomandati dagli altri utenti, tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di valutazioni positive, tra quelli consigliati per gli iscritti in base ai propri gusti o agli acquisti precedenti, tra i best seller, tra i saldi o anche i nuovi arrivi. I prodotti vanno dall’elettronica all’abbigliamento, passando per l’oggettistica, i gioielli e gli articoli per animali.