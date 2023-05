Instagram: ora potete commentare i post usando le GIF

Instagram ha da poco annunciato il rilascio di una funzionalità molto attesa dagli utenti: sarà infatti possibile utilizzare le GIF nei commenti, potendo così esprimersi in modo più creativo e coinvolgente.

L’ufficio stampa di Meta ha comunicato la novità mediante il profilo Instagram di Adam Mosseri, attuale CEO della società. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio audio accompagnato da un’immagine che illustra l’inserimento delle GIF in un commento utilizzando GIPHY. Inoltre, il medesimo annuncio è stato poi pubblicato sul blog di Meta.

Mosseri, nella sua nota vocale, si è detto rammaricato per non aver messo prima questa funzionalità al servizio degli utenti di Instagram. La possibilità di commentare i post con le GIF è disponibile a livello globale sia per Android e sia per iOS con effetto immediato, anche se con un rilascio graduale: potrebbe quindi volerci un po’ di tempo prima che risulti disponibile anche sul vostro account.

Ad attivazione avvenuta, sarà visibile l’icona GIF in basso a destra nel campo “Aggiungi un commento”, quando si è in procinto di rispondere ad un post:

Il procedimento è molto semplice:

Clicca sulla sezione commenti del post che ti interessa;

Tocca l’icona GIF a destra della casella di testo per accedere alla libreria GIPHY;

Scegli la GIF che desideri utilizzare per aggiungerla al tuo commento.

Tutto molto pratico ed intuitivo, ma anche un ulteriore passo in avanti per accomunare l’applicazione con l’altro grande social network di casa Meta, vale a dire Facebook: non è segreto che, ormai, queste due realtà puntino a diventare con il tempo sempre più simili fra loro. Altre nuove funzioni verranno aggiunte ad Instagram grazie ai prossimi aggiornamenti, così da creare le basi per un’esperienza di utilizzo sempre più completa ed appagante che aiuti a contrastare giganti del calibro di TikTok.