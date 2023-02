Telegram, il nuovo aggiornamento stupisce tutti: puoi tradurre intere chat

L’ultimo aggiornamento di Telegram porta con sé un mare di novità che migliorano ulteriormente la fruibilità di un’applicazione di messaggistica istantanea sempre più gradita dal pubblico.

Passiamo dunque in rassegna le integrazioni che lo staff di sviluppo ha ottimizzato con l’ultimo update di Telegram, alcune delle quali davvero inaspettate e che potremmo ritenere piacevoli sorprese.

L’ultimo aggiornamento di Telegram è una vera goduria

Puoi trasformare velocemente qualunque sticker o emoji animata in foto del profilo per i tuoi account, i tuoi gruppi o i tuoi canali. Chiunque può usare emoji animate e personalizzate, anche senza Telegram Premium:

Gli utenti Premium hanno adesso la possibilità di tradurre intere chat, gruppi e canali in tempo reale, toccando la barra di traduzione in alto. Il menu delle opzioni consente di nascondere la barra e scegliere quali lingue tradurre:

Sticker ed emoji ora sono suddivisi in categorie nel pannello dedicato e nella sezione relativa a reazioni e stati. Tenendo premuto su un’emoji potrai ingrandirla per una visione più dettagliata e poi inviarla:

Con il nuovo aggiornamento di Telegram è semplice tenere sotto controllo l’utilizzo dei dati, osservando grafici a torta distinti per rete Wi-Fi e dati cellulare, così da poter regolare le tue impostazioni di download automatico in base al piano dati scelto:

Adesso potrai facilmente controllare quali media vengono salvati automaticamente nella tua galleria in base a dimensione, tipo e chat di provenienza, con pieno supporto anche per le eccezioni:

Per quanto riguarda i gruppi Telegram, gli amministratori possono scegliere se i membri che ne fanno parte debbano essere abilitati ad inviare media di 9 tipi diversi, come foto, messaggi vocali o videomessaggi. Inoltre è possibile disattivare i messaggi di testo per creare gruppi di soli media:

Queste ed altre novità, come ulteriori emoji interattive, sono ora disponibili grazie al nuovo aggiornamento di Telegram.