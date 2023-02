WhatsApp: una gradita novità per le chiamate è in dirittura d'arrivo

WhatsApp sta rilasciando un nuovo aggiornamento mediante il circuito Beta di Google Play, arrivando così alla versione 2.23.3.15. La principale novità che ha visto impegnati gli sviluppatori riguarda la possibilità di creare scorciatoie per le chiamate.

Al momento, essendo una funzionalità in fase di test, non tutti gli utenti di WhatsApp Beta su Android potrebbero essere in grado di farne uso fin da subito ma, nelle prossime ore, la situazione dovrebbe migliorare.

Scorciatoie per le chiamate disponibili su WhatsApp Beta per Android

Per capire meglio come il tutto sia stato ottimizzato, diamo un’occhiata allo screenshot condiviso dal sempre attento staff di WABetaInfo che, da tradizione, ci aggiorna su tutte le nuove funzionalità in arrivo su WhatsApp:

Come ci viene mostrato nell’immagine, sarà possibile creare una comoda scorciatoia per le chiamate cliccando sul nome del contatto presente in elenco. Dopo aver predisposto la nuova scorciatoia, questa verrà automaticamente aggiunta alla schermata principale di WhatsApp. Tale funzione renderà il processo di chiamata molto più rapido, soprattutto per coloro che contattano frequentemente la stessa persona e non vogliono ripetere di volta in volta la classica procedura.

La possibilità di creare scorciatoie per le chiamate è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro update sull’app ufficiale. Oltre a quanto appena specificato, la società sta continuando a lavorare per migliorare l’esperienza di utilizzo grazie ad ulteriori nuove funzionalità. Tra queste, in precedenza abbiamo appreso come WhatsApp stia iniziando a mostrare un nuovo banner per comunicare agli utenti la possibilità di condividere file fino a 2GB.