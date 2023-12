Telecamera di sicurezza Blink + campanello smart a un PREZZACCIO

Rispondi a chi ti suona il campanello anche quando sei lontano da casa e tieni sotto controllo la tua abitazione, tutto con una spesa minima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la telecamera di sicurezza + campanello smart firmato Blink a soli 70 euro, invece che 169,98 euro. Goditi lo sconto del 59% e risparmia quasi 100 euro sul totale.

Telecamera di sicurezza e campanello smart a prezzo hot

Con questo spettacolare bundle potai avere tutto quello che ti serve per una casa domotica e sicura. Infatti potrai avere una bellissima telecamera di sorveglianza discreta e potente con risoluzione HD. La puoi collegare senza fili ed è alimentata a batteria. Inoltre è in grado di restituire immagini perfettamente visibili anche di notte.

Il Sync Module 2 ti permette di salvare i video in locale tramite una chiavetta USB oppure nel cloud (con 30 giorni di prova gratuita). È completamente impermeabile per cui la puoi tranquillamente mettere all’esterno anche dove non c’è protezione. Ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa.

Il campanello smart è dotato di una piccola videocamera che restituisce immagini nitide e ti avvisa con una notifica sul tuo smartphone quando qualcuno suona o viene rilevato il movimento. E grazie all’audio bidirezionale puoi parlare con chi è lì davanti. Anche in questo caso non servirà collegare alcunché con i fili, è tutto wireless e a batteria.

Davvero un’occasione d’oro da non perdere. Quindi prima che sia tardi e le unità disponibili finiscano vai su Amazon e acquista la tua telecamera di sicurezza + il campanello smart firmato Blink a soli 70 euro, invece che 89,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.