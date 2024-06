Telecamera di sorveglianza in offerta a 23,99€: 2K, visione a 360° e tante funzioni interessanti

Questa telecamera Wi-Fi per interni della Blurams è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 40%, che porta il prezzo a soli 23,99€. Questa telecamera offre una serie di caratteristiche avanzate che la rendono una scelta eccellente per la sorveglianza domestica.

La Blurams è dotata di una risoluzione 2K, garantendo immagini chiare e dettagliate in qualsiasi condizione di luce, grazie anche alla funzione di visione notturna fino a 7 metri. La capacità di rotazione a 360° orizzontale e 95° verticale permette di monitorare l’intera stanza, offrendo una copertura completa senza punti ciechi.

Utilizzando la tecnologia AI, la Blurams può tracciare automaticamente i movimenti e inviare avvisi istantanei al tuo smartphone in caso di rilevamento di suoni, movimenti o anomalie. Questa funzione è supportata dalla registrazione automatica dei video di avviso sul cloud, con 24 ore di registrazione in loop gratuite e illimitate.

Non mancano altre chicche molto interessanti. Ad esempio, è compatibile con Alexa e Google Assistant, consentendo di visualizzare il live streaming tramite semplici comandi vocali su dispositivi compatibili come smart display, smartphone e tablet.

L’app Blurams offre ulteriori vantaggi, come la possibilità di visualizzare in diretta fino a quattro telecamere contemporaneamente e di condividere i video con membri illimitati della famiglia. L’audio bidirezionale consente di comunicare in tempo reale attraverso la telecamera, permettendo di ascoltare e rispondere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Insomma, una qualità niente male e tantissime funzionalità avanzate ad appena 23,99€. Non farti assolutamente scappare questa offerta: impossibile trovare un’occasione migliore.