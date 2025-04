Ventilazione potente e ultra-silenziosa con il Philips Smart Pedestal Fan Serie 2000: tuo al 17% in meno

Se cerchi un ventilatore potente e silenzioso, il PHILIPS Smart Pedestal Fan Serie 2000 è quello che fa per te. Grazie alla tecnologia SilentWings questo ventilatore ti offre un funzionamento ultra-silenzioso, con un livello di rumore di soli 19 dB, ideale per l’uso notturno o in ambienti dove il silenzio è fondamentale, come la camera da letto o l’ufficio.

Nonostante la sua incredibile silenziosità, il PHILIPS Serie 3000 garantisce una ventilazione potente ed efficace, offrendo un flusso d’aria regolabile in base alle tue esigenze. Potrai scegliere tra diverse velocità per ottenere il raffreddamento perfetto, sia in giornate calde che per migliorare la circolazione dell’aria in casa.

Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la sua versatilità: può essere utilizzato infatti sia come ventilatore da tavolo che come piantana, adattandosi ad ogni ambiente. Inoltre è inclinabile e rotante, e ti permette di direzionare il suo flusso d’aria in maniera ottimale e coprire una vasta area della stanza.

Grazie al controllo tramite app potrai gestire il ventilatore comodamente dal tuo smartphone, regolandone la velocità, l’oscillazione e un timer fino a 12 ore. Questa funzione è perfetta ad esempio se desideri programmare l’accensione o lo spegnimento automatico, risparmiando energia e migliorando il comfort quotidiano.

Il suo design moderno e raffinato in colore nero si integra facilmente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile alla tua casa. La sua costruzione di alta qualità ti garantisce inoltre una lunga durata nel tempo. In questo momento questo prodotto è in offerta su Amazon con il 17% di sconto e quindi puoi averlo a soli 83,18 euro. Non lasciarti sfuggire questa offerta imbattibile!