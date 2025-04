Controllo smart e risparmio energetico per la tua casa: il kit di prese da non perdere

Se desideri rendere la tua casa più smart e controllare i dispositivi elettrici in maniera semplice ed efficace, la Meross Presa Smart Wi-Fi è la soluzione perfetta per te. Questo set da 4 prese intelligenti ti permette di gestire i tuoi elettrodomestici da remoto, monitorare i consumi energetici e migliorare l’efficienza della tua casa.

Una delle caratteristiche principali di queste prese smart è la loro ampia compatibilità. Puoi controllarle tramite Apple HomeKit, Alexa e Google Home utilizzando semplicemente la tua voce. In questo modo potrai accendere o spegnere i dispositivi ad esse collegati con estrema facilità. Se possiedi un iPhone o un altro dispositivo Apple potrai anche utilizzare Siri per una gestione ancora più immediata.

Grazie all’app Meross disponibile per iOS e Android, potrai controllare le prese ovunque ti trovi. Che tu sia in casa o fuori potrai verificare lo stato dei tuoi dispositivi e accenderli e spegnerli con un semplice tocco. Inoltre, il monitoraggio energetico integrato ti consente di tenere sotto controllo i consumi, ottimizzando l’uso degli elettrodomestici per risparmiare sulla bolletta.

Le prese funzionano con la rete Wi-Fi a 2,4 GHz, quindi non è necessario alcuno hub aggiuntivo. L’installazione è semplicissima: ti basterà collegarle ad una presa di corrente, connetterle all’app e iniziarle a utilizzarle.

Con una capacità fino a 16A queste prese sono adatta anche per dispositivi ad alto consumo energetico come forni elettrici, stufe e condizionatori. Il loro design compatto ti permette di utilizzarle senza occupare troppo spazio, mentre i materiali ignifughi ti garantiscono la massima sicurezza.

Se cerchi un modo pratico ed efficace per automatizzare la tua casa, risparmiare energia e controllare i dispositivi da remoto, non lasciarti sfuggire questo set di prese ad un prezzo davvero conveniente: al momento su Amazon sono vendute con il 15% di sconto e quindi puoi avere la confezione da 4 unità a soli 45,04 euro!